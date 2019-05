NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Tesla von 240 auf 230 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Equal-weight" belassen. Der Elektrofahrzeugbauer befinde sich in einer Sorgenspirale um Nachfrage und Kapitalausstattung, was die Aktien belaste, schrieb Analyst Adam Jonas in einer Studie vom Dienstag. Den Abwärtsstrudel zu stoppen sei zunächst die wichtigste Aufgabe./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2019 / 13:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.