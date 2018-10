LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe eine dramatische Umkehr geschafft, schrieb Analyst Romit Shah in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe eine Reihe von Kennzahlen vom Negativen ins Positive gedreht, so die Bruttomargen des Modells 3, das Ergebnis und allem voran die Barmittel./bek/gl



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.