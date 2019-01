ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla nach einem angekündigten Stellenabbau und Aussagen zu einem rückläufigen Gewinn auf "Sell" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Damit schienen sich die Konsenserwartungen zu bestätigen, schrieb Analyst Colin Langan in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Im Schnitt rechneten die Analysten mit einem Gewinnrückgang im Quartalsvergleich von 22 Prozent. Zugleich sei die Konsensschätzung für das erste Quartal 2019 von 1,33 US-Dollar zu hoch und unstimmig mit Blick auf die konzerneigenen Aussagen über einen "kleinen Gewinn"./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 15:48 / GMT

