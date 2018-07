NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla vor Quartalszahlen der US-Autobranche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Er bleibe für General Motors und Ford bei einem positiven Votum, auf Tesla jedoch blicke er weiterhin mit Vorsicht, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie des Elektroautobauers sei teuer. Zudem bestünden Risiken einer Gewinnverwässerung und bei der Umsetzung der Strategie./tih/edh



Datum der Analyse: 20.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.