NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Tesla angesichts des Tweets von Vorstandschef Elon Musk zu Privatisierungsplänen von 265 auf 325 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde zugleich auf "Market-Perform" belassen. Musk habe einen Preis je Tesla-Aktie von 420 Dollar in Aussicht gestellt, weshalb er nun den Wert des Elektroautobauers neu unter die Lupe genommen habe, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sein neues Kursziel berücksichtige die aktuelle Bewertung des Marktes und des Technologiesektors sowie auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Privatisierung./ck/tav



Datum der Analyse: 16.08.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.