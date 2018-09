NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla mit Blick auf mögliche neue Konkurrenten auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Es gebe aber keinerlei Anzeichen für eine zunehmende Konkurrenz durch etablierte große Automobilhersteller, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem dürften Wettbewerber den Absatzmarkt für Elektrofahrzeuge nur aufwerten./bek/la



Datum der Analyse: 17.09.2018



