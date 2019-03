NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Investoren erwarteten schwache Auslieferungszahlen des Model 3 für das erste Quartal, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein Rückgang der Nachfrage auf dem Heimatmarkt USA sollte aber nicht wirklich überraschen oder alarmieren, denn es dürfte klar gewesen sein, dass der Rückenwind aus der zweiten Jahreshälfte 2018 für den Elektroautohersteller nicht andauern werde./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 16:09 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





