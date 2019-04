NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Travelers nach Quartalszahlen von 133 auf 145 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der US-Schadenversicherer habe solide abgeschnitten und seine Profitabilität im Kerngeschäft erhöht, schrieb Analyst Mark A. Dwelle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Gemessen an den letzten Jahren seien die Belastungen durch teure Katastrophen diesmal gering ausgefallen. Dwelle erhöhte seine Prognose für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 15:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 15:14 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.