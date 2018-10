FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Twitter Inc von 33 auf 29 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Für das dritte Quartal des Kurznachrichtendienstes sei er positiv gestimmt und liege mit seinen Schätzungen über dem Konsens, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf Sicht von zwölf Monaten seien Chancen und Risiken allerdings ausgeglichen, was das Kurspotenzial begrenze. In dem neuen Ziel spiegele sich die gesunkene Bewertung des Sektors wider./la/edh



Datum der Analyse: 22.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.