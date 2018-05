Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research ist die UBM Development AG erfreulich in das Geschäftsjahr 2018 gestartet und hat den Nettogewinn deutlich gesteigert. Auf Basis der guten Ergebnisse, der starken Bilanz und der gut gefüllten Pipeline behalten die Analysten das positive Rating für die UBM-Aktie bei unverändertem Kursziel bei.

Nach Aussage der Analysten habe UBM die Gesamtleistung um 89 Prozent auf 220 Mio. Euro (Q1 2017: rund 117 Mio. Euro) und das EBIT um rund 33 Prozent auf über 13 Mio. Euro (Q1 2017: 10 Mio. Euro) gesteigert. Das Finanzergebnis sei durch eine Abwertung einer Beteiligung in Polen auf fast -5 Mio. Euro (Q1 2017: -3 Mio. Euro) gesunken. Daraus resultiere laut SRC ein Vorsteuerergebnis von über 8,2 Mio. Euro, was einem Plus von mehr als 21 Prozent entspreche. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe um rund 40 Prozent zugelegt und bei 6,8 Mio. Euro (Q1 2017: 9 Mio. Euro) gelegen.

Die umfangreichen Verkäufe im ersten Quartal sowie die Platzierung der 100 Mio. Euro Hybridanleihe im Februar haben nach Aussage der Analysten zu einer Reduzierung der Nettoverschuldung von 158 Mio. Euro auf nunmehr 320 Mio. Euro geführt. Diese werde jedoch durch die Rückzahlung des ausstehenden 50 Mio. Euro Mezzaninkapitals an PORR im April, sowie durch die Ausschüttung der 15 Mio. Euro Dividende im Juni wieder auf einen Wert von rund 400 Mio. Euro steigen. Dasselbe gelte für die derzeit hohe Eigenkapitalquote von 41,4 Prozent, die durch die genannten Effekte wieder auf rund 35% sinken solle.

Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des ersten Quartals habe das Unternehmen auch seine Guidance für das Gesamtjahr bestätigt. Die Analysten ihrerseits erwarten aktuell ein Vorsteuerergebnis von rund 54 Mio. Euro und liegen damit über der Unternehmensprognose. SRC sieht das Unternehmen in einer sehr guten Position für die kommenden Jahre und bestätigt das Kursziel von 50,00 Euro sowie die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.05.2018, 9:30 Uhr)

