LONDON (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat UBS nach Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 20 Franken belassen. Abschreibungen auf Steueransprüche in den USA hätten die gute operative Entwicklung der Schweizer Großbank überschattet, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis der Aktie sei nun ausgewogener./edh/gl



Datum der Analyse: 23.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.