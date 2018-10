MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 20 auf 18 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Grund für das niedrigere Kursziel sei die jüngst gesunkene Marktbewertung des Bankensektors, schrieb Analyst Tomasz Grzelak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausverkauf an den Finanzmärkten dürfte sich künftig negativ auf das verwaltete Anlagevermögen auswirken. Mit Blick auf die Kapitalrendite sei die schweizerische Bank jedoch unverändert attraktiv./bek/gl



Datum der Analyse: 25.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.