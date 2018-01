NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für UBS von 20 auf 23 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Papier der Schweizer Bank erscheine angesichts der weltweiten Vermögensbildung, des Fokus auf die Kosten und der Fähigkeit des Instituts zur Steigerung der Ausschüttungsquote klar unterbewertet, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Montag vorliegenden Studie. UBS ist für sie einer der "Top Picks" unter den europäischen Banken./ajx/mis



Datum der Analyse: 29.01.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.