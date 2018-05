NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Unicredit nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Das erste Quartal sei einmal mehr von robusten Resultaten und einer erhöhten Zielsetzung geprägt gewesen, schrieb Analyst Adrian Cighi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nach einem starken Jahresstart sehe er bei der italienischen Bank viel Luft nach oben für die Konsensschätzungen./tih/ajx



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.