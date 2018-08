NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unicredit auf "Buy" belassen. Der Bankensektor dürfte wegen der Türkeikrise auch in den kommenden Tagen unter Druck bleiben, schrieb Analyst Benjie Creelan-Sandford in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Reaktion der Politik bleibe entscheidend. Von den vier Banken mit ausgeprägtem Türkei-Geschäft - zu der auch Unicredit gehöre - sei die französische BNP Paribas bezüglich der Risiken am besten positioniert./tav/tih



Datum der Analyse: 14.08.2018



