NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit nach dem Quartalsbericht von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Delphine Lee stockte ihre Gewinnschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie auf. Sie lobte das Vorgehen des Managements, insbesondere wie die Probleme in der Türkei angegangen würden. Die Bewertung der Papiere sei moderat./ag/zb



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.