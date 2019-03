FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des auf Einkaufszentren spezialisierten französischen Immobilienkonzerns Unibail-Rodamco-Westfield auf "Buy" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die negative Marktstimmung gegenüber Einzelhandelstiteln und der fehlende Ausblick nach der Übernahme des australischen Konkurrenten Westfield Corporation hätten die Aktie nach unten getrieben, schrieb Analyst Markus Scheufler in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Sorgen könnten anhalten, doch die achtprozentige Dividenmdenrendite sei vor allem im derzeitigen Marktumfeld schwer zu ignorieren. Die Dividende des Unternehmens sollte gut abgesichert sein./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 09:03 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.