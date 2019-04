ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield auf die Liste empfehlenswerter europäischer Aktien ("EMU Top Picks") gesetzt, die Einstufung aber auf "Neutral" mit einem Kursziel von 222,30 Euro belassen. Der Immobilienkonzern verfüge branchenweit über die besten Einkaufszentren in Kontinentaleuropa und sei nun auch durch den Zukauf von Westfield auf die USA ausgerichtet, schrieb Analyst Wan Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die jüngste Veräußerung des Pariser Büroturms Tour Majunga zeige das Bekenntnis und die Fähigkeit zum weiteren Schuldenabbau./ajx/fba



