NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV angesichts jüngster Wechselkursbewegungen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Sie habe die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2018 und 2019 deshalb leicht reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den übrigen Schätzungen ändere sich jedoch nichts./bek/tih



Datum der Analyse: 10.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.