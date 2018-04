NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 4850 Pence belassen. Das Wachstum aus eigener Kraft sollte auch zum Jahresbeginn stark geblieben sein, schrieb Analyst Andrew Wood in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Absatzvolumina kräftig zulegen dürften, vor allem in den Schwellenländern, entwickelten sich die Preise verhalten./bek/ajx





Datum der Analyse: 17.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.