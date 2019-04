NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Unilever NV nach Umsatzzahlen für das erste Quartal von 38 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Nach den Resultaten habe er sein Bewertungsmodell angepasst, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelkonzern dürfte nicht imstande sein, eine operative Marge (Ebit) von 20 Prozent und ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von 3 bis 5 Prozent aufrecht zu erhalten./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 08:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2019 / 08:39 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.