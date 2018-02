NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für die Aktien von Uniper auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Das Ausmaß der vorgeschlagenen Dividendenerhöhung für 2017 habe ihn leicht positiv überrascht, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am mittelfristigen Dividendenpfad des Versorgers aber ändere dies kaum etwas./la/tih



Datum der Analyse: 27.02.2018



