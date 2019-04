NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Underperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Ihr aktuelles Research bestätige ihre jüngste Abstufung der Aktie des Kraftwerksbetreibers, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grund des negativeren Anlagevotums sei ihre Überzeugung, dass ein baldiger Beherrschungsvertrag zwischen Uniper und der finnischen Fortum, die derzeit 46,65 Prozent am Unternehmen hält, nicht so bald erfolgen werde./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.