NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Uniper von 22 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Großteil des Optimismus mit Blick auf höhere Preise für Kohlenstoffemissionen sei nun eingepreist, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der aktuelle Bewertungsaufschlag lasse sich kaum rechtfertigen./ajx/tih



Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.