FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Verkaufen" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das bereinigte Zahlenwerk des Energiekonzerns sei durch zahlreiche Sondereffekte negativ verzerrt gewesen und hinter seinen Prognosen zurückgeblieben, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil bleibe das Geschäftsumfeld komplex, fuhr der Experte fort und verwies unter anderem auf den Kohleausstieg in wichtigen Ländern des Unternehmens./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2019 / 10:35 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2019 / 12:00 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.