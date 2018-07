NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für UnitedHealth Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 US-Dollar belassen. Das untere Ende der Prognosespanne für den Gewinn je Aktie liege unter der entsprechenden Konsensschätzung, schrieb Analyst Stephen Tanal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal habe der Krankenversicherer von niedrigeren Kapitalausgaben, einer niedrigeren Steuerquote und höheren Investmenteinnahmen profitiert./bek/jha/



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.