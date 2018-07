LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für United Internet von 50 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. United Internet sei gut diversifiziert, das Geschäft mit Web-Anwendungen sei aber in einem Übergang, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz wachse in diesem Jahr nur langsam und des dürften für die Übernahme von Strato Integrationskosten von 30 Millionen Euro anfallen. Ein Abschlag zu rascher wachsenden Wettbewerbern sei gerechtfertigt. Die Aktien erschienen aktuell fair bewertet. Es fehlten größere Kurstreiber./bek/mis



Datum der Analyse: 06.07.2018



