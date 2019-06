NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für United Internet von 56 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ulrich Rathe untersuchte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem einen für ihn unerwarteten Kostenanstieg für den Netzzugang der Mobilfunktochter 1&1 Drillisch im ersten Quartal - mit dem Fazit, dass er diesen Effekt als vorübergehend erachte. Unter anderem wegen der an den IFRS16-Standard angepassten Rechnungslegung nahm er Anpassungen an seinen Schätzungen vor./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2019 / 13:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.