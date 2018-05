HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für United Internet von 66 auf 64 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die von Vodafone geplante Übernahme des Kabelnetzbetreibers Unitymedia könnte auch United Internet Vorteile bringen - vor dem Hintergrund erwarteter kartellrechtlicher Auflagen zum Beispiel durch den Erwerb von Geschäftsteilen, schrieb Analyst Usman Ghazi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nahm kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor./ajx/tih



Datum der Analyse: 10.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.