FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für United Internet nach Zahlen von 44 auf 39 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Ergebnisse und auch die Prognosen für das laufende Jahr lägen am unteren Rand der Markterwartungen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe die Bewertung der Aktien des Telekomanbieters an die neue Datenlage angepasst./bek/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2019 / 15:38 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.03.2019 / 15:43 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.