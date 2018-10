NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von UPS auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Ein möglicher Streik in der Frachtsparte des Logisitikonzerns könnte zwar auf die Stimmung drücken, schrieb Analyst Matt Reustle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings würden die finanziellen Auswirkungen einer solchen Maßnahme begrenzt sein./la/he

Datum der Analyse: 30.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.