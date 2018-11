NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 dänischen Kronen belassen. Angesichts des aktuellen Gegenwinds für die gesamte Branche bleibe er für die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers vorsichtig gestimmt, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vestas dürfte aber die Jahresprognose auf die Mitte der bisherigen Bandbreite einengen, sodass sich die Markterwartungen für 2018 nicht ändern dürften./tav/ajx



Datum der Analyse: 02.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.