NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, das Kursziel aber von 475 auf 485 dänische Kronen angehoben. Die Auftragseingänge des Herstellers von Windkraftanlagen sowie dessen Bewertung näherten sich wohl dem Höhepunkt, begründete Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Abstufung der Papiere. Er verwies dabei auf die zuletzt starke Kursentwicklung, wodurch die Aktie mittlerweile über seinem erhöhten Kursziel notiert./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2019 / 14:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2019 / 16:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.