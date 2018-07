ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vestas mit "Buy" und einem Kursziel von 535 dänischen Kronen in die Bewertung aufgenommen. Die Dänen seien Marktführer bei Windkraftanlagen an Land und hätten ein vom Markt bislang unterschätztes Potenzial bei Anlagen auf See, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Zudem weise die Aktie attraktive Bewertungsmultiplikatoren auf./edh/zb



Datum der Analyse: 17.07.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.