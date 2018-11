FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Vinci von 82 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Josep Pujal in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach dem Kapitalmarkttag der Straßenbau-Tochter Eurovia. Er stockte ihren Wert in seinem Modell für den französischen Bau- und Dienstleistungskonzern leicht auf./ag/la



Datum der Analyse: 22.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.