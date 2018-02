NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für Vinci von 100 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie des Mautstraßenbetreibers des Mautstraßenbetreibers biete kontinuierliche Wertigkeit, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe ihr bevorzugter Wert im Transport-Infrastrukturbereich. Das Unternehmen rechne auch 2018 mit einem weiter steigenden Umsatz, operativen Ergebnis und Überschuss./ck/la



Datum der Analyse: 20.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.