ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 93,50 Euro belassen. Das Geschäft der Bauunternehmen sei gekennzeichnet durch eine spätzyklische Auftragsvergabe, fiskalische Sparmaßnahmen und vorsichtige Kunden, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Sektor-Strategiestudie. In Frankreich gebe es aber Anzeichen der Besserung. Aktien von im Infrastrukturgeschäft tätigen Firmen seien jedoch wegen der tiefen Zinsen und mit Blick auf den Free Cashflow attraktiv. Vinci zähle hier zu seinen "Top Picks"./ck/gl



Datum der Analyse: 06.06.2018



