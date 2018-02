NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vinci von 100 auf 101 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein Treffen mit Managern des Baustoffkonzerns habe positive Botschaften gesendet, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Kursziel hob sie daraufhin um 1 Euro an, sodass die Papiere nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein attraktives Kurspotenzial zu bieten hätten./tih/he



Datum der Analyse: 16.02.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.