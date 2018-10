NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vinci vor den am 23. Oktober erwarteten Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Nach den jüngsten Verkehrszahlen habe sie ihre Umsatzprognose für das abgelaufene Quartal des Baukonzerns und Flughafenbetreibers leicht reduziert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen dürften die positive Gewinndynamik der Franzosen weiter stützen./edh/ck



Datum der Analyse: 18.10.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.