NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Vinci von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 88 auf 109 Euro angehoben. Analyst Nicolas Mora lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Qualität der Geschäfte des französischen Mischkonzerns samt dessen breiter Aufstellung im Flughafengeschäft und als Autobahnbetreiber. Er hob zudem den starken Barmittelfluss hervor sowie die beeindruckende Historie bei Zukäufen. Der Vinci-Aktie traut er aktuell ein Aufwärtspotenzial von mehr als einem Drittel zu./tav/bek





Datum der Analyse: 06.09.2018



