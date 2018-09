NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Vivendi mit einem Kursziel von 30 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Medienkonzern habe auf einer Veranstaltung auf eine große Diskrepanz zwischen der Marktbewertung für ihre Universal Music Group und der eigenen Einschätzung aufmerksam gemacht, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Vivendi wolle daher einen oder mehrere strategische Partner ins Boot holen, um Wert zu schöpfen und das Wachstumspotenzial zu nutzen./bek/ag



Datum der Analyse: 14.09.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.