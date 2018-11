ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vivendi vor Zahlen zum dritten Quartal am 15. November auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Für die Musiksparte Universal Music Group (UMG) des französischen Medienkonzerns rechnet Analyst Richard Eary in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken Wachstum auf vergleichbarer Basis und einer sichtbaren Margensteigerung. Er erwarte zudem ein Update zum UMG-Verkauf, auch wenn er mit keiner bedeutenden Ankündigung rechne. Gespräche mit der Musik-Plattform Spotify könnten hart werden, UMG sei hier aber in einer starken Position./elm/tih



Datum der Analyse: 02.11.2018



