NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vivendi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Nach zwei Jahren voller Gerüchte und Spekulationen über die Zukunft der Sparte Universal Music Group (UMG) unterschätze der Markt nun das Potenzial möglicher Nachrichten anlässlich des Zwischenberichts des Medienkonzerns zu diesem Thema, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die wahrscheinlichste und auch beste Option wäre aus seiner Sicht eine UMG-Gratisaktie als Sonderausschüttung an die bestehenden Vivendi-Aktionäre./ag/zb



Datum der Analyse: 11.05.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.