NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vivendi mit Blick auf anhaltende Übernahmespekulationen für die Musiktochter UMG auf "Overweight" belassen. Analyst Daniel Kerven verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf Berichte, wonach sowohl die US-Beteiligungsgesellschaft KKR als auch der chinesische Internetkonzern Tencent konkurrierende Offerten für eine bis zu 50-prozentige Beteiligung an UMG abgeben und dafür bis zu 20 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen könnten. Kerven sieht eine lange Liste möglicher weiterer Interessenten, zu denen andere Finanzinvestoren ebenso gehören wie die Technologieriesen Apple, Google, Amazon und Facebook und Medien- und Telekomkonzerne wie Disney, AT&T und Liberty Media./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2019 / 23:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.