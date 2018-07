LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 250 auf 240 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Gegenwind bei dem britischen Telekomkonzern werde durch Konkurrenzdruck in einigen wichtigen Märkten größer, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien aber weiterhin nicht teuer bewertet./tih/zb



