NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Analyst Harald Hendrikse begrüßt in einer am Freitag vorliegenden Studie den "neuen Realismus im Ausblick" der Wolfsburger. Es sei aber klar, dass nun einige allzu optimistische Erwartungen am Markt revidiert würden. Möglicherweise habe der deutliche Kursverlust im Vorfeld dies bereits antizipiert./ag/ajx



Datum der Analyse: 16.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.