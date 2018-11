NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Volkswagen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Die Ziele des Autobauers für das Schlussquartal nannte Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Studie ambitioniert. Er frage sich zudem nach wie vor, warum die durchschnittlichen Marktschätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Marke VW sowie für den Gesamtkonzern stiegen. Die Volkswagen-Aktie sei weiterhin sehr günstig, aber aus fundamentaler Sicht bleibe es schwierig./ajx/ck



Datum der Analyse: 12.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.