NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der Autokonzern fahre seine Kosten weiter herunter und verzeichne ein anhaltend starkes Volumenwachstum, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sein positives Anlagevotum basiere auch auf der Annahme, dass Gewinn und Cashflow der Wolfsburger weiter zulegen dürften./edh/gl



Datum der Analyse: 13.03.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.