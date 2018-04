NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Der europäische Autosektor habe sich seit Jahresbeginn bis zum 18. April am besten von allen Branchen entwickelt, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei nach wie vor ziemlich optimistisch, auch was den technologischen Wandel betreffe./ck/ag



Datum der Analyse: 23.04.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.