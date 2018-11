NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Konzernchef Herbert Diess habe seit der Amtsübernahme im April fast jeden Kontakt mit Investoren und Analysten vermieden und es bisher auch an konkreten neuen Unternehmenszielen fehlen lassen, kritisierte Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundsätzlich sehe er die günstig bewertete Aktie aber weiter positiv./gl/tih



Datum der Analyse: 19.11.2018



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.